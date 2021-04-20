Порядка 2,5 тыс. жителей Алтайского края перенесли свои пенсионные накопления в ПФР

Барнаул, 20 апреля. Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Алтайскому краю раскрыло данные о переводах пенсионных накоплений за 2020 год.

Около 2,5 тыс. заявлений о переводе средств в новую управляющую компанию или фонд было принято за прошедший год, причем 95% из них были поданы для перехода из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в ПФР, пишет «Алтайская правда».

Лично было подано 2,3 тыс. заявок, их принимали специалисты в отделениях ПФР, а услугами портала «Госуслуги» воспользовался 191 человек. По итогам года зафиксирован рост количества поданных заявлений на 60%.

В остальных 5% случаев граждане хотели перевести накопления из одного НПФ в другой. В ПФР отмечают, что большинство переводов произошло до достижения пятилетнего периода. Такие досрочные переводы переходят к новому пенсионному фонду без инвестиционного дохода от предыдущего.

ПРФ, как сообщалось ранее, начислит ветеранам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы уже в апреле.