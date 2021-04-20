Миро описала идеальный сценарий для обновленного «Дома-2»

Москва, 20 апреля. Светский обозреватель Лена Миро раскритиковала возвращение шоу «Дом-2» на российские экраны и предложила свой сценарий, который должен увеличить просмотры программы.

По мнению блогера, у руководства проекта больше нет шансов реанимировать его, несмотря на перезапуск на другом канале. Однако у Миро есть видение будущего скандального шоу, которое должно прийтись по вкусу многим российским зрителям.

Во-первых, нужно выгнать всех скучных участников и набрать новых. В их числе должен оказаться и супруг ведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров, а также несколько молодых девушек. Они будут бороться за сердце мужчины в присутствии его жены. Новыми участниками телестройки Миро видит Ксению Собчак, ее мужа Константина Богомолова, бывшего супруга Максима Виторгана и его возлюбленную Нино Нинидзе.

«Я бы посмотрела и на то, как Ксения Собчак строит отношения с Богомоловым в домике. К ним можно заселить Масика Виторгана с Нино Нинидзе», — написала обозреватель.

Чтобы зрителям не было скучно, в периметр также нужно позвать певицу Глюкозу и ее мужа, считает Миро. Соведущими «Дома-2» могли бы стать Роза Сябитова и «мадам Гузеева». Идеальным дополнением станет присутствие Тимати, его бывших возлюбленных Анастасии Решетовой и Алены Шишковой, его матери Симоны, Виктории Бони и Прохора Шаляпина.

instagram.com / @volkonskaya.reshetova

Как стало известно журналистам, Ольгу Бузову, покинувшую пост ведущей «Дома-2», может заменить бывшая участница проекта Рима Пенджиева. Девушка уже прибыла на съемочную площадку, где пробует себя в новом амплуа.