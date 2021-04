Johnson & Johnson судится с Калифорнией из-за опиоидной эпидемии в США

Лос-Анджелес, 20 апреля. Производитель вакцины от коронавируса Johnson & Jonhson и еще три крупные американские фармацевтические компании обвиняют в опиоидной эпидемии в США из-за продажи вызывающих зависимость препаратов. 19 апреля началось судебное разбирательство по многомиллиардному иску, сообщает издание Reuters.

Johnson & Johnson, Teva Pharmaceutical Industries, Endo International and AbbVie's Allergan unit have gone to trial in California over their alleged role in the US opioid epidemic. California counties have sought $50 billion from the firms. #JohnsonandJohnson #PainPills pic.twitter.com/ijbY6ngfxY