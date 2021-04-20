Johnson & Johnson судится с Калифорнией из-за опиоидной эпидемии в США

Лос-Анджелес, 20 апреля. Производитель вакцины от коронавируса Johnson & Jonhson и еще три крупные американские фармацевтические компании обвиняют в опиоидной эпидемии в США из-за продажи вызывающих зависимость препаратов. 19 апреля началось судебное разбирательство по многомиллиардному иску, сообщает издание Reuters.

Johnson & Johnson, Teva Pharmaceutical Industries, Endo International and AbbVie's Allergan unit have gone to trial in California over their alleged role in the US opioid epidemic. California counties have sought $50 billion from the firms. #JohnsonandJohnson #PainPills pic.twitter.com/ijbY6ngfxY — The Startup Club - Aryabhatta College, DU (@TheStartupClub3) April 20, 2021

Представители штата Калифорния обвиняют компании Johnson & Johnson, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Endo International PlC и AbbVie Inc’s в разжигании опиоидного кризиса в США.

Власти округов Санта-Клара, Лос-Анджелес, Ориндж и города Окленд заявили, что, если в результате начавшегося судебного процесса судья признает фармакологические компании виновными, они должны будут выплатить более 50 млрд долларов за правонарушения.

По словам адвоката истца Фидельмы Фитцпатрик, речь идет о «смертоносном наследии» компаний, которые торговали опиоидными болеутоляющими. Различные синтетические вещества применялись против хронических болей, и в результате фармацевты заполнили Калифорнию таблетками, вызывающими привыкание.

«Доказательства указывают на то, что все четыре компании знали о последствиях, о том, что их опиоиды ведут к зависимости, передозировкам и смертям, которые пережило население Калифорнии», — отметила Фитцпатрик.

Адвокаты ответчиков утверждают, что препараты, перечисленные в иске, были лишь малой частью обширного рынка опиоидов, что врачи были предупреждены обо всех рисках и что представители округов не могут доказать, что именно их клиенты стали причиной опиоидного кризиса.

«Обезболивающими Johnson & Johnson, которые больше не производятся, редко злоупотребляли. Они не были причиной опиоидного кризиса и не имели вредного воздействия на общество», — объявил адвокат компании Майк Йодер.

Опиоидный кризис в США

Скандал вокруг опиоидной эпидемии разразился в 2018 году. Стало известно, что с конца 1990-х годов в США из-за слабого контроля за распространением опиоидных анальгетиков и недостатке информации о возможных последствиях их применения от передозировки скончались около 700 тысяч человек.

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Более 3300 схожих исков, связанных с опиоидной эпидемией, находятся на рассмотрении по всей стране. Единственное дело, на данный момент дошедшее до суда, было возбуждено против Johnson & Johnson в штате Оклахома в 2019 году. По результатам судебного процесса истец получил от компании компенсацию в размере 465 млн долларов.

Крупнейшие фармакологические компании США McKesson Corp, AmerisourceBergen Corp, Cardinal Health Inc и Johnson & Johnson предложили выплатить 36 млрд долларов, чтобы окончательно разрешить этот вопрос. Работа над предлагаемой сделкой пока не завершена.