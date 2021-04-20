Фитнес-тренер Руденко оценила необходимость приема витаминов на фоне пандемии

Москва, 20 апреля. Россияне стали пить больше витаминов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Телеведущая и фитнес-тренер Зина Руденко отметила, что в этом нет ничего удивительного.

Однако принимать витамины всем без исключения не стоит. Дело в том, что это химически синтезированные вещества, многие из которых обладают аллергенностью и даже могут токсично воздействовать на печень и почки. При выборе витаминно-минерального препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

«В условиях сокращения пищевого рациона по калорийности, а также значительного уменьшения набора потребляемых продуктов, особенно при сокращении жиров в рационе, мы не получаем нужного количества жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К, что сразу же сказывается на состоянии кожи, волос, стабильности женского менструального цикла, фертильности», — объяснила Руденко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

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В связи с этим эксперт посоветовала всем женщинам, которые придерживаются диеты, на постоянной основе принимать омега-3 — не менее, чем по два грамма в день. Также витаминные препараты рекомендуется пить нескольким категориям граждан.

Во-первых, женщинам и мужчинам, которые три и более раз в неделю тренируются в спортзале. Во-вторых, людям, вынужденно придерживающимся ограниченного пищевого рациона по причине какого-либо заболевания. И в-третьих, тем, кто испытывает значительные нервные и эмоциональные нагрузки.

Как оказалось в ходе опроса ВЦИОМ, более 55% россиян убеждены, что необходимые витамины и минералы можно получить с помощью правильного питания. А 37% считают, что вместе с пищей в организм поступает недостаточное количество питательных веществ.