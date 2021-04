В Иордании раскрыли роль Саудовской Аравии и Израиля в организации госпереворота

Бейрут, 20 апреля. Ливанские СМИ сообщили об участии Израиля, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и США в подготовке государственного переворота в Иордании. В качестве источника приводится неназванный чиновник в иорданской службе безопасности.

По его словам, Израиль был заинтересован в свержении короля Абдаллы II из-за его противодействия так называемой «сделке века» — плану Соединенных Штатов по ближневосточному урегулированию. Амман рассматривал его как попытку «найти альтернативную родину для палестинцев и позволить Израилю аннексировать Иорданскую долину».

An israeli plot to to overthrow Jordan's King was backed by Saudi's Crown Prince in exchange for guardianship of Palestine's holy sites https://t.co/1XU8GfRG1v