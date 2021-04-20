В Иордании раскрыли роль Саудовской Аравии и Израиля в организации госпереворота

Бейрут, 20 апреля. Ливанские СМИ сообщили об участии Израиля, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и США в подготовке государственного переворота в Иордании. В качестве источника приводится неназванный чиновник в иорданской службе безопасности.

По его словам, Израиль был заинтересован в свержении короля Абдаллы II из-за его противодействия так называемой «сделке века» — плану Соединенных Штатов по ближневосточному урегулированию. Амман рассматривал его как попытку «найти альтернативную родину для палестинцев и позволить Израилю аннексировать Иорданскую долину».

An israeli plot to to overthrow Jordan's King was backed by Saudi's Crown Prince in exchange for guardianship of Palestine's holy sites https://t.co/1XU8GfRG1v — Shehzad Younis (@shehzadyounis) April 20, 2021

Саудовский принц Мухаммед бин Салман якобы поддержал заговор в обмен на передачу Эр-Рияду опеки над мусульманскими святынями в городе Иерусалим (сейчас этим правом обладает Иордания). Он предложил бывшему главе иорданского королевского двора Басему Авадалле подготовить передачу власти брату Абдаллы II — Хамзе бин Хусейну. Кроме того, бин Салман поручил палестинским лидерам провести мобилизацию своих сил на случай боевых действий. С этой же целью были вооружены некоторые оппозиционные южные племена в обмен на обещание о предоставлении саудовского гражданства.

Сорвавшийся путч

В течение 3 апреля по территории Иордании прошла волна арестов. Десятки чиновников и офицеров сил безопасности были задержаны по подозрению в подготовке государственного переворота.

По основной версии, бывший наследный принц Хамза возглавил оппозиционные силы Иордании при активном содействии иностранных спецслужб. Королевские силы безопасности отслеживали деятельность заговорщиков на протяжении длительного периода времени. Аресты произошли лишь после того, как были перехвачены сведения о приближении «нулевого часа», то есть фазы активных действий.

With local media gagged, rumors abound of Saudi sedition, family feuds & fake coups. What happened between Jordan's King Abdullah and Prince Hamzah? Can the king crush newly-emboldened critics, channeling dissent simmering for decades?

Marwan A. Kardooshhttps://t.co/vpvfBbn6Sh — Esther Solomon (@EstherSolomon) April 19, 2021

Хамза не был напрямую обвинен в антигосударственной деятельности. Приехавший в его резиденцию начальник комитета штабов иорданской армии Юсеф Хунейти лишь порекомендовал принцу прекратить общение с оппозиционерами. Генерал отметил, что он говорил от имени сил безопасности, а не короля.

Позже король Абдалла II заявил о примирении с братом и 11 апреля вместе с Хамзой посетил могилу своего отца — Хусейна бин Талала. Также монарх сообщил, что внутрисемейный конфликт был улажен мирно.

Между тем о возможной причастности зарубежных сил к попытке госпереворота в регионе уже заявляли. Так, бывший премьер-министр Катара Хамад бин Джассим Аль Тани сообщал, что в организации путча были напрямую задействованы власти США и одной из стран Ближнего Востока. По словам чиновника, главной целью заговора должно было стать свержение действующей иорданской власти из-за критики «Авраамского договора».