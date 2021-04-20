Стилист Влад Лисовец рассказал о двух внебрачных детях

Москва, 20 апреля. Звездный имиджмейкер Влад Лисовец в эфире шоу «Эмпатия Манучи» рассказал о наличии у него двух детей от бывшей возлюбленной.

Известный стилист никогда не был официально женат и не имел детей. Однако в студии шоу он признался, что у него есть уже двое наследников. По словам звезды, наличие детей для него самого также стало открытием. С ним связалась его бывшая девушка и призналась, что после разрыва узнала о беременности.

«Как мне заявили, у меня есть двое детей. Я не буду говорить ни пол, ни имена. У нас с той девушкой был личный конфликт. Женщины — странные, эмоциональные создания. Но сейчас мы в прекрасных отношениях. Я видел фотографии детей», — поделился известием шоумен.

instagram.com / @vladislavlisovets

Он подчеркнул, что по фото не считает наследников похожими на себя, однако не стал опровергать возможность своего отцовства. Лисовец отметил, что раньше не был готов к семье, потому что не собирался делить личное время с кем-то. Теперь ему 48 лет, и он готов уделять свое внимание наследникам.

По словам звезды, рассказывать подробности о детях он не собирается, так как является противником новой моды выставлять свою семью напоказ.

Несмотря на застой в личной жизни в профессиональной сфере, Лисовец всегда в центре событий. Недавно он прокомментировал идею использовать в будущем вместо моделей роботов.