Ханс-Йоахим Фрай: Я научился любить Россию — это как влюбленность в женщину

Художественный руководитель «Сириуса» — Фонда «Талант и успех» (Сочи), советник генерального директора Государственного академического Большого театра России Ханс-Йоахим Фрай заявил ФАН, что отказался от навязанных стереотипов, полюбил Россию и решил написать о ней книгу, чтобы показать истинный облик этой страны западным читателям.

Книга Фрая «Научиться любить Россию» была переведена на русский язык и представлена 20 апреля в Москве.

«Иногда не видим прекрасного, что есть в России»

Российское издание книги «Научиться любить Россию» было представлено 20 апреля. Автор рассказывает в ней о встречах со знаменитыми россиянами из мира искусства, культуры и политики, помогает проникнуться традициями и ценностями огромной страны и знакомит читателя с историей своей семьи. Предисловие к книге было написано Владимиром Путиным.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что книга, адресованная изначально зарубежным читателям, будет интересна и российской аудитории.

«Мы сами иногда в нашей суете не видим того прекрасного, что есть в нашей стране, — выразил мнение государственный деятель. — Ханс-Йоахим Фрай сам научился любить Россию, он поможет и русским читателям открыть в России те прекрасные ценности, о которых мы подчас забываем в обыденной жизни».

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в своем выступлении высоко оценил подход автора при написании произведения.

«Господин Фрай выбрал, на мой взгляд, очень правильную канву своей книги, — поделился впечатлением Степашин. — Он пишет о встречах, о культуре, об удивительных людях и тут же пишет о Германии».

По мнению президента Российского книжного союза, Ханс-Йоахим Фрай сумел выбрать тональность для своего произведения, которая показывает, что России и Германии нечего делить. Сергей Степашин убежден, что книга «Научиться любить Россию» позволит отечественному читателю понять, какое место занимает Россия в мире Европы и насколько на самом деле близки наши страны.

В свою очередь, крупнейший российский книгоиздатель Олег Новиков поблагодарил автора за доверие, которое он оказал, предоставив возможность издать его произведение, а также поздравил российских читателей с выходом книги на русском языке.

ТАСС / Владимир Гердо

Олег Новиков также обратил внимание на то, что немецкий деятель культуры осуществил более 500 поездок по России, благодаря чему смог изучить Россию так, как ее знает не каждый соотечественник.

«Я думаю, что наш российский читатель с удовольствием найдет в книге много интересного для себя, — подчеркнул издатель. — Этот взгляд поможет оценить то, к чему мы порой привыкли — московское метро, Большой театр — и считаем обыденностью, но то, что на самом деле стоило бы ценить и чем мы вправе гордиться».

«Мечтаю о Европе от Лиссабона до Владивостока»

Ханс-Йоахим Фрай в своем выступлении подчеркнул, что основной причиной написания книги было его стремление устранить существующие предрассудки. Он поделился воспоминаниями о том, как его жизнь оказалась тесно связана с Россией после личного знакомства с Владимиром Путиным на Дрезденском балу.

«Я научился любить Россию, это было как влюбленность в женщину, — признался деятель культуры. — Я все больше и больше задумывался о том, что хочу об этом написать книгу».

По словам автора, его книга — это взгляд на Россию с перспективы немца и одновременно взгляд из-за кулис на культуру и выдающихся деятелей. А кроме того, это увлекательное путешествие, которое начинается четыре поколения назад, когда прадедушка Ханса-Йоахима Фрая преподавал в Смольном и служил пастором в церкви Святой Анны (Анненкирхе).

В беседе с ФАН Ханс-Йоахим Фрай подчеркнул, что в своей книге стремился отойти от каких-либо стереотипов и хотел показать глубокую русскую культуру, рассказать об истории России и Германии, о Санкт-Петербурге и Дрездене. Он заметил, что у каждой страны есть свои стереотипы. Например, главные клише о Германии — пиво и сосиски, образ баварцев.

Культурный менеджер отметил, что во время поездок по России ему удалось пообщаться с рядовыми людьми.

«Я связан с обычными людьми, не только с высокопоставленными персонами, — подчеркнул Фрай. — Я пытаюсь понять, что представляют из себя обыкновенные русские люди, что они делают, что они чувствуют. Для меня это очень важно».

Пресс-служба Смольного / Смольный

Ханс-Йоахим Фрай убежден, что культурная политика невероятно важна в настоящее время.

«Мы называем это мягкой силой, — отметил советник генерального директора Большого театра. — И мягкая сила посредством культуры заключается в объяснении истории и традиций. Люди поймут, что традиции России гораздо глубже, чем все думают, и мы сможем далеко отойти от всей пропаганды. Это то, что я попытался сделать в моей книге — работать над строительством культурного моста, который мог бы соединить нас в то время, когда существуют интересы отделить Европу от России. Это более важно, чем когда бы то ни было».

Что касается будущего российско-европейских отношений, то автор книги считает это крайне сложным вопросом в связи с влиянием США на европейских партнеров. Однако Ханс-Йоахим Фрай мечтает о единой Европе, лишенной опасных стереотипов.

«Я до сих пор мечтаю о Европе как одном континенте от Лиссабона до Владивостока — это моя самая важная мечта, — признался автор. — Но мы можем только работать в сфере культуры и не можем повлиять на остальное. Существует много пропаганды и скандализации, что неправильно. Я могу только пригласить всех европейцев приехать в Россию и увидеть страну, поменять мнение. Вот, что я пытаюсь сделать».

Ханс-Йоахим Фрай признался в своем желании продолжать возводить мосты культур между странами. В настоящее время его творческие планы сосредоточены на работе с фондом «Сириус», где готовится открытие нового зала. Кроме того, он планирует организовать Дрезденский бал в Санкт-Петербурге и работать над новыми постановками.