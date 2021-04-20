Ольга Бузова попозировала на террасе отеля в одном одеяле

Москва, 20 апреля. Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала фото с отдыха в Крыму. На снимке знаменитость предстала полуобнаженной и поразила поклонников своей фигурой.

Бузова находилась в Крыму, где ей удалось не только поработать, но и найти время на отдых. Она поделилась с подписчиками смелым снимком, продемонстрировав им соблазнительные изгибы своего тела, закутанного в одно одеяло.

«Как я счастлива, что со временем научилась совмещать работу с отдыхом. Когда ты работаешь в удовольствие и еще удается немного отдохнуть — это так здорово», — написала исполнительница.

Фолловеры отреагировали на публикацию, оставив в комментариях отзывы. Как и всегда, поклонники по достоинству оценили стройную фигуру Бузовой. Они даже сравнили певицу с Принцессой-лебедью.

«Олечка — прекрасная Принцесса-лебедь»; «Фото просто невероятное! Хотя невероятная девушка любое фото сделает шедевром»; «Оля, как можно быть такой прекрасной?!» — осыпали звезду комплиментами.

В середине апреля Ольга Бузова шокировала фанатов «Дома-2», заявив о своем уходе с проекта. Ведущий шоу Влад Кадони спрогнозировал будущее программы без звезды телеэкранов.