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Сменившая имидж Билли Айлиш рассмешила россиян сходством с Ириной Аллегровой
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Z20/Keystone Press Agency/
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Билли Айлиш рассмешила россиян сходством с Ириной Аллегровой

Москва, 20 апреля. Новый имидж певицы Билли Айлиш вызвал бурные обсуждения среди российских пользователей Сети. Звезду сравнили с представительницей отечественной эстрады Ириной Аллегровой.

Американская исполнительница, выбиравшая ранее яркие и необычные цвета волос, неожиданно преобразилась в блондинку. Смену имиджа Айлиш россияне обсудили на одной из страниц в Instagram. Администраторы аккаунта разместили фото певицы с новой прической рядом со снимком Аллегровой, что рассмешило пользователей соцсети. Подписчики даже пошутили по поводу возможного родства поразительно похожих зарубежной и российской исполнительниц.

«Они возраста будто одного»;

«Один в один!»;

«Ждем у [Андрея] Малахова, или где там делают тесты ДНК», — написали комментаторы.

Prt Scr instagram.com  / @adm__anshla

По мнению некоторых россиян, Билли Айлиш с новым имиджем похожа вовсе не на Аллегрову. Певицу сравнили также с отечественной исполнительницей Ларисой Долиной, голливудской актрисой Скарлетт Йоханссон и со звездой сериала «Универ. Новая общага» Настасьей Самбурской.

Персона Билли Айлиш ранее привлекла внимание солиста группы «Корни» Алексея Кабанова. Певец жестко раскритиковал зарубежную исполнительницу из-за лишнего веса. После этого возмущенные поклонники напомнили Кабанову о его далеко не идеальной фигуре.

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