«Надеемся, разум возобладает»: Депутат НС ДНР Бердичевский предостерег Киев от наступления

Российский публицист, эксперт Центра социально-консервативной политики и ведущий программы Федерального агентства новостей «Зона» Игорь Кимаковский находится в Донбассе, чтобы воочию понаблюдать за усилением эскалации по всей линии разграничения между Украиной и народными республиками. Ему удалось пообщаться в депутатом Народного Совета ДНР, председателем комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владиславом Бердичевским. Он дал эксклюзивное интервью ФАН на фоне обострения ситуации на линии фронта в Донбассе. Политик оценил готовность Украины к наступлению, обстановку на переговорах в Минске, а также рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются граждане ДНР и ЛНР, имеющие на руках российский паспорт.

— Какова вероятность возобновления боевых действий?

— Вероятность возобновления боевых действий достаточно велика. Со стороны Украины мы видим большое количество подогнанной бронетехники и живой силы. Особенно тяжелого вооружения.

На самом деле вероятность возобновления будет зависеть от многих факторов. Последнее время разговоры о том, что Украина будет наступать, прекратились, поскольку маневры российских вооруженных сил на своей территории сподвигли и Украину и ее «союзников» говорить о том, что они опасаются «вторжения» России. То есть они опасаются ответа на свое наступление. Прекрасно понимают, по аналогии с Грузией, к чему это все может привести. Поэтому все зависит от того, каким образом Соединенные Штаты будут воздействовать сейчас на Украину. Роль Германии и Франции здесь практически нулевая, они не смогут ни приказать, ни отозвать украинские войска от линии разграничения. Как скажут в Белом доме, так на самом деле все и произойдет.

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Но мы надеемся на то, что разум все же возобладает, поскольку только на наших границах в прифронтовой полосе живут 100 тыс. человек. Эти люди находящихся в непосредственной зоне боевых действий. И если они начнутся в ближайшее время, я думаю, что гибель жителей Донбасса будет, конечно же, на совести киевского нацистского режима и Соединенных Штатов.

— Вы специалист по международной политике. По вашему мнению, о чем может свидетельствовать ситуация, когда под любым надуманным предлогом Запад может обвинить Россию и готова ли Россия к этому? Были ли подобные ситуации в отношении ДНР?

— Провокация в Чехии с вот этими взрывами. Как оказывается, на частной площадке, которая семь лет не давала о себе знать, а затем внезапно в преддверии тендера на строительство атомной электростанции оказалось, что это очень принципиальный вопрос для чехов, поскольку обнаруживается, что вот эти самые Петров и Боширов, которые якобы «смертельно убили» живого и здравствующего Скрипаля, принимали в этом активное участие, то есть взорвали эти склады с оружием — это не первая такая провокация.

Можем вспомнить начало войны в Ираке, когда медсестра Наира рассказывала о том, что иракские солдаты выкидывают из инкубаторов кувейтских детей — это все происходило на трибуне ООН и послужило причиной для первого вторжения США в Ирак. На самом деле оказалось, что Наира — дочь кувейтского эмира и, естественно, никто никаких детей не выбрасывал. Но уже, как бы, провокация свершилась, и дело было сделано.

Точно такая же была провокация с оружием массового поражения Саддама Хусейна, точно такая была провокация с вторжением в Ливию. Наверное, одна из таких провокаций — это была катастрофа с Boeing MH17, в которой в течение семи лет безуспешно пытаются обвинить Россию, и даже не могут доказать причастность тех четырех человек, над которыми сейчас идет суд. Они не могут доказать причастность их даже к перевозке этого «Бука», поскольку доказательства, как мы видим, и как видит защита — скомпилированы и сфальсифицированы.

Федеральное агентство новостей /

Такие провокации были очень часто в отношении Донецкой Народной Республики, особенно когда Петр Порошенко в свое время, в 2014–2015 годы, встречался на международной арене с мировыми лидерами, тут происходили весьма странные вещи, в которых обвиняли ДНР: обстрелы, различные массовые гибели мирных и гражданских людей, все это очень совпадает таким же образом, как сейчас совпало с тендером и с делом, о котором никто не вспоминали уже на протяжении семи лет.

— Какие действия предпринимает ДНР, готовится ли республика к вероятному наступлению?

— Донецкая Народная Республика, естественно, не теряла время зря все эти шесть лет после подписания Минских соглашений. У нас происходили маневры, слаженность подразделений, поскольку все прекрасно помнят, что в 2014 году вот это отсутствие взаимодействия как раз и позволило украинским подразделениям захватить половину Донбасса. Но сейчас, я думаю, что наши войска готовы к отражению любого наступления. У нас достаточное количество артиллерии, чтобы предупредить и дать ответный удар на наступление. На самом деле, и количество боеприпасов, и количество людей кардинально выросло, по сравнению с 2014 годом, и легкой прогулки для украинской армии, конечно же, не будет.

— В ДНР идет массовый прием и передача в ФМС РФ документов от жителей на гражданство России. Какие проблемы возникают в связи с этим?

— По сравнению с прошлым годом у нас ускорилось, конечно, получение гражданства Российской Федерации и паспортов Донецкой Народной Республики. Существующие проблемы с очередью, они, на самом деле, из-за того, что у нас достаточно серьезные проверки людей. В Крыму их не было, поэтому там паспортизация прошла в течение полугода, и последствия этой паспортизации такие, что очень много людей, которые являются какой-то украинской агентурой. Они получили гражданство, они внедрились во все государственные структуры — очень большое количество получило работу на госдолжностях в Российской Федерации, в различных регионах, поэтому они строят там свои агентурные сети. Мы периодически видим, что проходят операции по разоблачению вот этих самых агентов.

Федеральное агентство новостей / Надежда Дроздова

Люди, которые в Донбассе получают паспорта, проходят проверки, затем подают документы на вступление в гражданство Российской Федерации, где тоже проходят проверку Федеральной службы безопасности, после этого люди получают гражданство РФ. Поскольку все органы государственной власти находятся на территории Российской Федерации, большое количество людей не выезжают на территории РФ, так как работают здесь, то кроме паспорта у большей части населения нет никаких документов, которые идентифицируют личность российского гражданина, начиная со СНИЛС, ОМС и заканчивая регистрацией на сайте госуслуг. Достаточно маленькое количество, около, наверное, 3%, из тех людей, которые проживают постоянно на территории Донецкой Народной Республики имеют СНИЛС, из них 10% имеют подтвержденную регистрацию на сайте госуслуг. Я думаю, что в отношении этих людей, в количестве на сегодняшний день, около полумиллиона человек в двух республиках Донбасса, нужно, наверное, российским властям предпринять какие-то меры, чтобы они имели все права и обязанности гражданина Российской Федерации. Я имею в виду упростить регистрацию на сайте госуслуг для наших жителей, в том числе и для того, чтобы они могли осуществлять право голоса, на ближайших выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

— В России в сентябре запланированы выборы в Госдуму. Будут ли российские граждане из республик Донбасса принимать в них участие и какие вы видите в этом процессе трудности?

— Мы отработали систему голосования на плебисците по поправкам в Конституцию. У нас ряд перевозчиков занимался тем, что автобусами возил людей на участки на территории Российской Федерации. Но, на самом деле, я думаю, что в этом есть проблема, поскольку, допустим, из 500 тыс., на сегодняшний день, а к сентябрю будет, я предполагаю, 700 тыс. человек граждан Российской Федерации на территориях Донецкой и Луганской народных республик, выехать и проголосовать удастся максимум 10%, потому что это очень тяжело — это будут большие очереди на границе, четыре границы пересечь туда и обратно — это нелегко, особенно для людей среднего и пожилого возраста. Выходов может быть только два: участки на территории ДНР и ЛНР, на это нужна политическая воля руководства РФ, либо все-таки сделать так, чтобы люди могли в упрощенной форме получить регистрацию на сайте госуслуг и подтвердить свою запись, тогда можно будет голосовать дистанционно. Я думаю, что время есть еще, его немного, но надеюсь на то, что руководство РФ примет какое-то решение, которое позволит минимум полумиллиону человек, гражданам России проголосовать на выборах в Госдуму.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

— Тем не менее продолжаются минские переговоры. Что на них происходит и двигается ли сам процесс?

— Минские переговоры продолжаются — это единственная для нас международная площадка, где мы можем представителям ОБСЕ донести свою позицию. Для нас это изначально было важно, но то, что происходит последнее время на минских переговорах, кроме того, как имитацией их со стороны Украины, назвать нельзя. Там практически ничего не происходит, все контактные группы тематические заблокированы. Начиная от группы по безопасности, заканчивая гуманитарной, поскольку не проводятся ни обмены из-за позиции Украины, ни переговоры в политической подгруппе, из-за позиции Украины, не проводятся никакие переговоры, запланированные в экономической подгруппе, кроме вопроса оплаты за воду, которую мы исправно платим.

И в подгруппе по безопасности в последнее время нас пытаются увести от того перемирия, которое было пописано летом 2020 года, письменно подписано с вопросами, которые там подняты — они не закончены. Там есть такой пункт, что должен быть координационный механизм принятия решений по прекращению огня, он не работает, из-за позиции Украины. И Украина сейчас настаивает на том, чтобы подписать какое-то пустое соглашения и втянуть нас снова в тематические перемирия, которые были на протяжении всех этих лет, то есть: пасхальное, уборочное, школьное, рождественское — перемирия, которые не имели никакого смысла, поскольку ВСУ их постоянно нарушали без всяких ограничений и не несли никакую ответственность. То, что было подписано при посредничестве ОБСЕ прошлым летом, оно было письменно оформлено, и там предусматривалась ответственность, которую в принципе Украина не ратифицировала, конечно же. Поэтому, что будет там, на минских переговорах — сказать очень сложно, но, на самом деле, сейчас, все это сторнировано и блокировано украинской стороной.

Ранее депутат Государственной думы Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей выразил надежду на признание ДНР и ЛНР в послании президента Владимира Путина. Также Игорь Кимаковский в программе «Зона» обсудил эскалацию с заместителем начальника народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным. Вместе они попытались найти ответ на опрос — будет ли в Донбассе широкомасштабная война или вооруженная провокация со стороны Украины?