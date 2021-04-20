Донбасс сегодня: солдаты Киева бегут от войны, передовые части ВСУ несут потери

Донбасс, 20 апреля. Украинская армия бьет по ДНР из тяжелых минометов. Киевские силовики используют гуманитарный транспорт для выполнения боевых задач. Два солдата ВСУ подорвались во время доработки беспилотника под сброс боеприпаса. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские войска продолжают использовать тяжелое вооружение при обстрелах населенных пунктов республик. За минувшие сутки ВСУ шесть раз наносили удары по ДНР. Под огонь попали пять населенных пунктов, включая Донецк и Горловку, где киевские силовики применили 120-мм минометы. Активно применялись минометы 82-мм калибра, гранатометы и стрелковое оружие. В результате часть Горловки осталась без электричества, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей. В ЛНР обстреляны с применением гранатометов различного типа поселки Донецкий и Золотое-5.

ВСУ используют транспорт СЦКК для доставки разведгрупп

Армия Киева продолжает нарушать правила ведения войны и задействует транспорт украинского представительства в СЦКК для выполнения боевых задач. Для безопасной доставки личного состава разведывательной группы 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ на позиции в Золотое был использован ЗИЛ с символикой Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК). Помимо группы из восьми солдат транспорт доставил оружие и боеприпасы.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Небоевые потери ВСУ

Передовые части украинской армии продолжают нести потери, не связанные с боевыми действиями. Потери произошли в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.

По приказу комбата двое солдат попытались снарядить беспилотный аппарат «Фантом», который используется для проведения разведки, устройством сброса боеприпаса и самим снарядом — гранатой ВОГ-17. Во время проведения работ граната взорвалась. Один военнослужащий погиб на месте, второй с тяжелыми ранениями доставлен в госпиталь.

Солдаты ВСУ бегут от войны

В преддверии возможного наступления украинской армии на республики в передовых частях оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток» была проведена проверка наличия военнослужащих на позициях. Результатом проверки в одном только 16-м батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ выявлено отсутствие более 10 военных.

Во время разбирательства выяснилось, что девять из них за взятку комбату находятся в неофициальных отпусках, а трое «защитников» еще в начале апреля дезертировали. Их поиски ведутся силами батальона, «наверх» доклад не поступал. Выходит, украинские военнослужащие под различными предлогами бегут с передовой накануне возможного обострения.