Шойгу: наращивание войск ЮВО вызвали действия НАТО в Закавказье и на Ближнем Востоке

Москва, 20 апреля. Причины наращивания боевых возможностей войск Южного военного округа (ЮВО) заключаются в попытках НАТО помешать нормализации обстановки в странах Закавказья и Ближнего Востока.

Соответствующее заявление во вторник, 20 апреля, озвучил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства.

«Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки Альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», — сказал он.

Министр отметил, что в целях совершенствования навыков боевого состава в 2020 году ведомство провело 54 мероприятия, главным из которых стало формирование новой мотострелковой дивизии. Вместе с этим Минобороны РФ ведет переоснащение округа — за прошлый год войска ЮВО получили свыше 3200 единиц нового вооружения и техники.

Параллельно Россия вводит временное ограничение на полеты над частью территории Крыма и Черного моря.