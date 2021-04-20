Экс-главу Коми Гайзера освободили от наказания по делу о превышении полномочий

Сыктывкар, 20 апреля. Суд освободил бывшего главу региона Вячеслава Гайзера в связи с истечением срока давности по делу о превышении должностных полномочий, заявила его адвокат Дарья Евменина.

Как огласил решение судья Сыктывкарского городского суда Коми, экс-чиновника признали виновным и приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии. Однако он был освобожден от отбытия основного и дополнительного наказания. Теперь Гайзер обжалует новый обвинительный приговор, так как считает его необоснованным.

Несмотря на это, Гайзер по-прежнему находится в колонии по уголовным делам, возбужденным за мошенничество, легализацию денежных средств, а также за получение взяток, подтвердили в республиканском управлении Следственного комитета. В результате он причинил ущерб бюджету в размере более 8,7 млн рублей.

В отношении главы администрации Илишевского района Башкирии возбудили уголовное дело о превышении полномочий, сообщало Федеральное агентство новостей. Следствие полагает, что в результате махинации в бюджет района не поступили 3 млн рублей от аренды земли.