Кашин рассказал, зачем Россия закрывает проход через Керченский пролив на полгода

Москва, 20 апреля. Военный эксперт раскрыл причины временной блокировки прохода через Керченский пролив для иностранных военных кораблей и гражданских судов.

Замдиректора Центра комплексных европейских исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин полагает, что решение о частичном закрытии акватории Черного моря необходимо рассматривать как превентивную меру, которая направлена на то, чтобы исключить возможные провокации в регионе.

«Безопасный проход иностранного боевого корабля через территориальные воды другой страны сопровождается выполнением ряда требований: должны быть выключены радиолокаторы и системы оружия, не должны проводиться маневры и учебные мероприятия», — объясняет эксперт.

Он также напомнил о том, что США и другие страны НАТО не признают Крым частью России. По мнению Кашина, вероятно, в РФ ожидали провокаций со стороны Вашингтона и союзников Соединенных Штатов из военного блока, которые были бы связаны с вхождением в воды полуострова.

«[Россия] решила сыграть на опережение. Тем более, что подобные действия предпринимаются США для демонстрации несогласия с китайскими претензиями в Южно-Китайском море», — резюмировал эксперт.

В МИД РФ утверждают, что блокировка прохода иностранных военных судов через Керченский пролив в Черное море на полгода в качестве временной меры является нормальной практикой.