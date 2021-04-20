Барнаульский зоопарк пополнился маленьким муфлоном

Барнаул, 20 апреля. В зоопарке Барнаула «Лесная сказка» в апреле появился на свет новорожденный муфлон.

Фото и видео с малышом появились на страницах организации в соцсетях. Симпатичный зверек неплохо держится на ногах и уже выходит на улицу погулять. Муфлон — жвачное парнокопытное рода баранов, ближайший родственник домашней овцы. У взрослых самцов вырастают крупные рога длиной до 65 см.

Prt Scr vk.com / Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

«Неделю назад на свет появился маленький муфлончик. Самые зоркие и внимательные гости уже могут увидеть его рядом с мамочкой. Желаем малышу расти здоровым и крепким», — говорится на официальной странице в соцсети зоопарка.

В Красноярске тоже звериное пополнение, сообщал ФАН. Белый медведь Седов нашел себе пару в Геленджикском сафари-парке. У взрослых животных родились двое малышей — мальчик и девочка.