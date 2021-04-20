Журналисты Ямала отметили профессиональный праздник 19 апреля

Салехард, 20 апреля. Сотрудники СМИ на Ямале отметили профессиональный праздник 19 апреля. В этот день в 1931 году в регионе вышла первая газета «Красный Север».

Издание «Красный Север» организовало викторину для всех желающих старше 14 лет. Необходимо было подписаться на аккаунт газеты в соцсетях и ответить на вопросы об истории издания, сообщает «Ямал-Регион». Представителей СМИ Ямала 19 апреля поздравил и поблагодарил губернатор Дмитрий Артюхов, подчеркнув качество их работы даже по время пандемии коронавируса.

В Салехарде прошел концерт «Силами нашего экипажа», а «Ямал-Медиа» и департамент внутренней политики округа организовали интеллектуальный конкурс для 120 журналистов. Победу одержала команда «Эспрессо» из Нового Уренгоя. В Салехарде объявили итоги пятого конкурса «Летящий голубь». Лучшим журналистом-печатником признали Марата Галимова из издания «Рабочий Надыма». На конкурс были отправлены две его работы.

Ранее первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич прокомментировал идею конкурса «Хорошие новости России». По его мнению, для этого мероприятия нужно ввести государственную премию или награду.