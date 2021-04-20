Старушка взорвалась из-за горящей церковной лампадки в Калужской области

Калуга, 20 апреля. Изуродованный труп пенсионерки обнаружили в сгоревшем доме Калужской области. Как стало известно ФАН, по версии правоохранителей, в старом строении произошел взрыв бытового газа, спровоцированный горящей лампадой.

Чрезвычайное происшествие случилось в Тарусе в ночь на 20 апреля. В экстренные службы позвонили горожане и сообщили, что в частном доме произошел хлопок и возгорание. На место происшествия выдвинулись пожарные медики и сотрудники других силовых структур. После тушения огня и разбора завалов правоохранители обнаружили обезображенное тело 86-летней местной жительницы.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователи проводят необходимые действия. Назначены экспертизы», — рассказала ФАН, старший помощник руководителя СУ СК России по Калужской области Лилия Мошкова.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители нашли два разорвавшихся газовых баллона.

«Первоначально была версия, что пожар случился из-за неисправности электропроводки, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Однако позже нашелся свидетель, который немного пролил свет на случившееся. По его словам, старушка поставила на газовую плиту кастрюльку с водой. Она закипела и потушила конфорку, а из-за горевшей свечи в лампаде произошел взрыв».

Силовики также выяснили, что у пожилой женщины нет близких родственников. У нее были больные ноги, и она практически не могла самостоятельно передвигаться по улице.