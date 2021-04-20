Кимаковский озвучил обстановку в Донбассе

Санкт-Петербург, 20 апреля. Об обстановке в Донбассе рассказал публицист, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский во время онлайн-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Один из вопросов, заданных эксперту, касался количества инцидентов за последние месяцы текущего года.

«Да это каждый день, у меня даже есть сводки. Сегодня мне жители прислали, как 120-мм миномет украинской армии наносит удары по поселку Яковлевка. На фоне взрывов слышны детские голоса — это показывает весь трагизм ситуации», — подчеркивает Кимаковский.

Публицист обращается к последним сводкам за 19 апреля и сообщает, что над территорией летают беспилотники и было отслежено два зенитных комплекса, а также взорван 61 боеприпас калибра РПГ-120 и СПГ-82.

О том, контролируется ли как-то ситуация и работает ли миссия ОБСЕ, эксперт говорит следующее.

«Украинская сторона использует свои средства ПВО, чтобы препятствовать работе беспилотников ОБСЕ. Вторые не могут выйти за рамки своего мандата, а украинская сторона постоянно провоцирует их и навязывает свое понимание работы миссии», — говорит Кимаковский.

По его словам, точно известно о случаях радиоэлектронной борьбы средств ПВО Украины с беспилотниками ОБСЕ, о чем они сообщают в своих отчетах.