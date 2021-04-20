Снимать или не снимать: ФАН разобрался, выгодны ли российским регионам съемки фильмов на их территории

Названия Московского международного кинофестиваля и «Кинотавра» известны всему мировому культурному сообществу. В Калининграде заговорили о попытке создания своего киногорода. Индустрия производства фильмов, будь то полнометражный фильм, сериал или «короткий метр», помимо своеобразного романтизма, может быть интересна регионам с финансовой точки зрения. Так ли это? В этом решил разобраться ФАН на примере Тульской области.

По-своему, расположение Тульского региона уникально. Москва всего лишь в паре часов езды, на территории области можно отыскать как равнины и реки, так и любопытный горный ландшафт, как современную архитектуру, так и постройки, сохранившиеся нетронутыми несколько десятков лет. Прежде, применительно к кинематографу, туляки могли гордиться лишь фильмом «Евдокия», вышедшим на экраны едва ли не полвека назад, и сериалом «Гражданин начальник», запечатлевшим город образца конца девяностых. Но с недавних пор Тульская область оказалась весьма привлекательной для съемок. Выгодно ли это региону?

«Кино в регионе — это рабочие места. Запрос на кадры рождает запрос на образование. В кино работают не только режиссеры или актеры. Прямой вход в индустрию получают люди, обладающие иными профессиональными навыками, необходимыми на съемочной площадке. К тому же, посещение съемок дает уникальную возможность для профориентации молодежи. Тут возможна организация творческих встреч, мастер-классов, неформального общения», — рассказал ФАН заместитель председателя Кинокомиссии Тульской области Михаил Канаев.

Конечно же, среди плюсов привлечения киноиндустрии в регион еще и его имиджевая привлекательность. Новостные ленты, рассказывающие о съемках, о выбранных локациях, повествуют таким образом и о самой области. Растет туристическая привлекательность. Киномаршруты, сформированные на основе нашумевшего проекта, добавляют области гостей.

«Кино в регионе необходимо, в первую очередь, самому региону. Например, если 70 человек, приехавших туристами на выходные — это вроде бы немного, и те же 70 человек, но уже съемочной группы, живущих на протяжении месяца в гостинице, — это уже не один миллион рублей. А, плюс питание, — то это уже даже не четыре миллиона рублей в оборот финансовых потоков в регионе, с отчислением налогов в бюджет региона. А, плюс бензин? Вот, и получается, что обычный проект по съемке кино или сериала, привлеченный в Регион, приносит прямой экономический эффект», — отмечает собеседник ФАН Михаил Канаев.

Но есть и другой важный фактор, который необходимо учитывать при принятии решения о привлечении в область киноиндустрии. Риск, связанный с кинопроизводством, кроется под понятием «Возможная производственная емкость региона». Ее размер зависит от логистики, местоположения, «кинематографичности», а именно, наличия разнообразной архитектуры, ландшафтов, уникальных объектов, наличия координирующего органа.

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Говоря о местоположении с точки зрения производственной емкости, не обязательно считать, что близость к Москве будет положительным фактором. Удаленность в ряде случаев может быть несомненным плюсом. Например, Владивосток, по мнению специалистов, не менее привлекателен, чем Тула. В зависимости от режиссерской задумки будет иметь значение и климат с такими факторами, как количество теплых дней в году или продолжительность светового дня. А вот с точки зрения логистики важно наличие скоростной трассы или прямого авиасообщения. Применительно к Тульской области привлечению киноиндустрии способствуют уже упомянутые близость к столице и транспортная доступность в виде двух федеральных трасс, а также разнообразие ландшафтов. Однако решающую роль может сыграть четвертый, но главный аспект.

«Системообразующим является наличие органа или инициативной группы, обеспечивающей взаимодействие съемочной группы с творческими, административными, правоохранительными и другими органами региона. В Туле эта функция возложена на Кинокомиссию Тульской области при Правительстве. Комиссия создана второй в стране, после Москвы», — продолжает рассказ для ФАН Михаил Канаев.

Получается, наличие Кинокомиссии или иного органа, специализирующегося на взаимодействии производителей фильмов с регионом как таковым, существенно снижает риск отрицательного результата как для принимающей стороны, так и для гостей. С учетом ранее отмеченной первоочередной выгоды самого региона при привлечении киноиндустрии, своеобразный «посредник» становится важным инструментом формирования кинопривлекательности.

«За период работы Кинокомиссии Тульской области с 6 июня 2018 года по 15 апреля 2021 года рассмотрено 49 обращений киносъемочных групп, из них реализовано на территории региона 32 проекта. Общий объем средств, поступивших от реализации кинопроектов, составил около 40 миллионов рублей. При этом для достижения результата практически не было потрачено ни копейки государственных средств», — отмечает Михаил Канаев.

Итак, положительная составляющая ясна. Как избежать негатива, выяснили. О чем еще важно помнить? В первую очередь, о системности. Ее, в том числе, обеспечивает та же кинокомиссия. Иначе постройка павильонов для киносъемок может со временем обернуться пустующими руинами и сформировавшимся мнением об отсутствии необходимости киноиндустрии в регионе. Пожалуй, такая «внесистемность» грозит имиджевым провалом области, желающей привлечь в гости кинематограф. А это может отразиться и на других сферах.

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Учитывая риски и опираясь на положительный опыт, Тульская область стала неким ориентиром и флагманом для страны. От пары фильмов, снятых за многие десятки лет, регион стал местом производства многих десятков фильмов всего за два года. И это не считая кинофестивалей, таких как короткометражные «Шорты» или знаменитый комедийный «Улыбнись, Россия!». Здесь напрямую отбирает студентов в свою мастерскую Владимир Машков, о чем рассказывал ФАН. Здесь есть отдача в виде поступления средств.