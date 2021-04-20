«Милонов-шоу». Династия Романовых vs Владимир Ленин

Гостем нового выпуска передачи «Милонов-шоу» стал специалист по политической истории XIX века Егор Яковлев. На этот раз между ведущим и историком завязалась жаркая дискуссия о роли династии Романовых и Владимира Ленина в истории нашей Родины.

По мнению Егора Яковлева, трагедия Николая II заключалась в том, что он не был подготовлен должным образом к правлению в сложившейся системе абсолютной монархии. Каков «типичный политик XIX века» и почему Романовым не следовало приближать к себе Григория Распутина? Кем же все-таки был Владимир Ленин — человеком прогресса или тираном? Обо всем этом — в новом выпуске авторской передачи Виталия Милонова.