Жители Кубани не будут сдавать тест на коронавирус, возвращаясь из Абхазии

Краснодар, 20 апреля. Жители Краснодарского края, имеющие регистрацию в регионе и выезжающие с туристическими целями в Абхазию, могут не сдавать тест на коронавирус после возвращения из «страны души». Региональный Роспотребнадзор разъяснил постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой.

Напомним, с 15 апреля все приезжающие в Россию граждане должны сдавать тест на коронавирус. До получения результатов необходимо соблюдать самоизоляцию. Как только данные будут получены — необходимо самостоятельно загрузить их через Госуслуги. До приезда в Россию через этот же портал необходимо заполнить анкету.

Это постановление вызвало настоящий переполох у туроператоров Абхазии и тех, кто хотел отдохнуть там. Жители России стали массово отказываться от поездок.

«Граждане РФ, имеющие регистрацию в Краснодарском крае, посетившие Абхазию (с туристическими целями) и выезжающие из Абхазии, не заполняют анкету прибывающего и не сдают в течение трех дней тест на коронавирус», — рассказали ФАН в Роспотребнадзоре Кубани.

Такое же правило будет действовать и в отношении жителей Абхазии. Те, кто приезжает на территорию Краснодарского края по работе, учебе и с другими целями, но краткосрочно — анкеты заполнять не будут, от сдачи тестов на COVID-19 они тоже освобождены.

Ранее ФАН писал, что от сотрудников ГАИ Абхазии потребовали не останавливать автомобили с российскими номерами. Делать это можно только при грубом нарушении водителем правил дорожного движения. Это делается для свободного и беспрепятственного перемещения россиян по стране во время летного сезона.