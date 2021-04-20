Начальника отдела полиции в Бокситогорском районе заподозрили в превышении полномочий

Санкт-Петербург, 20 апреля. Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении начальника следственного отдела по Бокситогорскому району.

Дело заведено по статье о превышении должностных полномочий, заявили в ведомстве. По версии следствия, подозреваемая потребовала от следователя передать выплату, полученную им в виде премии за работу в 2020 году. Сотрудник полиции согласился и отдал денежное вознаграждение.

Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин и его подчиненный попали под следствие по делу о превышении должностных полномочий, сообщал ФАН. Расследование дела продолжается, вскоре фигурантам изберут меру пресечения.