В Миассе эвакуировали жильцов аварийного дома после обрушения части стены

Челябинск, 20 апреля. Кирпичная кладка стены четырехэтажного жилого здания обрушилась на площади 8 кв. м в Миассе. Жильцов дома временно разместили в одной из местных школ.

В администрации города сообщили, что погибших и пострадавших нет. Эвакуация жителей аварийного дома прошла в штатном режиме. Надзорным органам предстоит оценить ситуацию, в частности, не предмет угрозы разрушения здания. После этого будет приниматься решение о дальнейших действиях по расселению жильцов.

Похожий случай произошел в Самаре, сообщал ФАН. Стена жилого дома рухнула на улице Садовой. Последствия ЧП запечатлели на фото.