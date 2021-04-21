Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 01:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:00
Политика
Политолог объяснил желание Киева перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска
00:52
Общество
Пляжное фото Алеси Кафельниковой топлес взволновало поклонников
00:40
Политика
Сенатор ответил на призыв к высылке российских дипломатов к ЕС и НАТО
00:25
Общество
Прокуратура выявила нарушения при теплоснабжении домов в Балтийске под Калининградом
00:20
Политика
Названы возможные темы послания президента РФ Федеральному собранию
00:18
Общество
Суд признал виновным экс-полицейского Шовина в убийстве Джорджа Флойда
00:05
Политика
Пушков назвал обращение Зеленского к жителям Донбасса пустословием
00:00
Общество
Виталий Милонов рассказал о турецкой коррупции в туристической отрасли
23:51
Общество
Роскомнадзор потребовал снять ограничения на ролики с гимном РФ в Instagram
23:49
Наука
Израильские ученые оценили заразность британского штамма SARS-CoV-2
23:34
Политика
МИД РФ выразил соболезнования родным президента Чада после его гибели
23:28
Общество
Создатели фильма Mortal Kombat подразнили американцев новым анонсом
23:07
Общество
Музей в Петербурге приглашает в «Путешествие на Восток»
23:05
Общество
Гинцбург анонсировал регистрацию назальной вакцины от коронавируса
23:02
Общество
День донора в России: кто может стать донором и как сдать кровь
23:00
Общество
Дмитрий Пучков предрек провал ремейка «Иронии судьбы»
22:51
Весь мир
Власти Чада объявили 18-месячный переходный период после гибели главы государства
22:48
Армия
Военные ВСУ рассказали о подготовке к войне с РФ в Донбассе
22:48
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться в «украинском Донбассе»
22:39
Общество
Реконструкцию замков и старинных мельниц в Калининграде проинвестируют на 1,4 млрд
Все новости
Политолог объяснил желание Киева перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска
Федеральное агентство новостей  / 
Политика

Политолог объяснил желание Киева перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска

Вся внутренняя и внешняя политика Украины продиктована зависимостью ее правительства от Соединенных Штатов. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что требование Киева перенести переговорную площадку по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска «в другой город и другую страну» продиктовано «политической вакханалией», и добавил, что в случае его удовлетворения «процесс может затянуться или вообще разрушиться».

«Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать», — добавил при этом Лукашенко.

Несмотря на данную цитату, белорусский лидер вовсе не «приветствует» перенос площадки для встреч «нормандской четверки», считает Марков.

«Однако его мнение в данном случае второстепенно, — отметил политолог. — О том, где им собираться, решают сами переговорщики: Украина, Донбасс, Франция, Германия и Россия. Если они не согласны с идеей собираться в Минске, Лукашенко будет вынужден с этим смириться, даже если сам он считает подобный шаг неразумным».

Марков объяснил желание Киева перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперт подчеркнул, что президент РБ прав — мысль перенести сборы «нормандской четверки» из Минска в другое место была навеяна Киеву из-за океана.

«В связи с тем, что правительство Украины не является самостоятельным — оно полностью зависимо от США, которые де-факто оккупировали эту страну — Вашингтон приказал ему отказаться от минской площадки, поскольку у него самого сильно ухудшились отношения с Лукашенко, — объяснил собеседник ФАН. — Украинские чиновники были вынуждены подчиниться. Ну а что они еще могут сделать? Рабы!»

В качестве компромиссного варианта новой переговорной площадки Марков назвал австрийскую Вену и венгерский Будапешт. Глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что рассматривает шведский Стокгольм в качестве «запасного аэродрома» для собраний «нормандской четверки», если возможность вести диалог в Минске из-за акций протеста оппозиции пропадет.

россия сша белоруссия украина нормандская четверка минск марков
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 159933 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 71177 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 55183 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 50012 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 46957 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Политика / Политолог объяснил желание Киева перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска
Рейтинг@Mail.ru