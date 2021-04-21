Политолог объяснил желание Киева перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска

Вся внутренняя и внешняя политика Украины продиктована зависимостью ее правительства от Соединенных Штатов. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что требование Киева перенести переговорную площадку по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска «в другой город и другую страну» продиктовано «политической вакханалией», и добавил, что в случае его удовлетворения «процесс может затянуться или вообще разрушиться».

«Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать», — добавил при этом Лукашенко.

Несмотря на данную цитату, белорусский лидер вовсе не «приветствует» перенос площадки для встреч «нормандской четверки», считает Марков.

«Однако его мнение в данном случае второстепенно, — отметил политолог. — О том, где им собираться, решают сами переговорщики: Украина, Донбасс, Франция, Германия и Россия. Если они не согласны с идеей собираться в Минске, Лукашенко будет вынужден с этим смириться, даже если сам он считает подобный шаг неразумным».

Федеральное агентство новостей /

Эксперт подчеркнул, что президент РБ прав — мысль перенести сборы «нормандской четверки» из Минска в другое место была навеяна Киеву из-за океана.

«В связи с тем, что правительство Украины не является самостоятельным — оно полностью зависимо от США, которые де-факто оккупировали эту страну — Вашингтон приказал ему отказаться от минской площадки, поскольку у него самого сильно ухудшились отношения с Лукашенко, — объяснил собеседник ФАН. — Украинские чиновники были вынуждены подчиниться. Ну а что они еще могут сделать? Рабы!»

В качестве компромиссного варианта новой переговорной площадки Марков назвал австрийскую Вену и венгерский Будапешт. Глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что рассматривает шведский Стокгольм в качестве «запасного аэродрома» для собраний «нормандской четверки», если возможность вести диалог в Минске из-за акций протеста оппозиции пропадет.