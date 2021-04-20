Матвиенко поблагодарила Рауля Кастро за сотрудничество Кубы с Россией

Москва, 20 апреля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила благодарность кубинскому политику Раулю Кастро за сотрудничество с Россией.

В своем обращении российский политик поблагодарила Кастро за большой вклад в развитие многопланового и взаимовыгодного сотрудничества между РФ и Кубой.

«Вас по праву считают опытным и авторитетным государственным деятелем, чьи последовательные усилия и несгибаемая политическая воля обеспечили значимые успехи Кубы в защите ее суверенитета, устойчивом социально-экономическом развитии и росте влияния страны на мировой арене», — говорится в письме Матвиенко.

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Спикер СФ отметила, что Рауль Кастро навсегда вошел в историю и остается преданным своим идеалам. Матвиенко добавила, что в России всегда рады видеть кубинского политика.

«Всегда с теплотой вспоминаю наши беседы. Уверена, что Ваш богатый практический опыт и в дальнейшем будет востребован на благо кубинского народа», — говорится в заявлении Валентины Матвиенко.

Накануне Матвиенко заявила, что Россия не преследует цель полностью оградить свое сетевое пространство.