Власти Таиланда могут отложить открытие Пхукета из-за третьей волны коронавируса

Бангкок, 20 апреля. Открытие Пхукета для иностранных туристов могут вновь отложить из-за третьей волны коронавирусной инфекции, которую ожидают в Таиланде.

Ранее снять ограничение на посещение курорта иностранцами планировали 1 июля текущего года. Об этом пишет местная газета The Bangkok Post.

«Планы по возобновлению международного туризма в Таиланде этим летом могут не осуществиться из-за третьей волны коронавируса, атаковавшей королевство», — пишет издание.

Сообщается, что власти государства должны переосмыслить меры безопасности и попытаться сгладить третью волну заражений, чтобы запустить туризм на Пхукете в июле. Кроме того, это зависит не только от снижения числа инфицированных COVID-19, но и от темпов вакцинации населения.

Тем временем чартерные рейсы из России в Египет планируют открыть в ближайшее время. Речь идет о полетах на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх.