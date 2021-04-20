Назван фактор, способный вывести Россию из-под санкционного давления

Москва, 20 апреля. Российский предприниматель Олег Дерипаска рассказал, что может способствовать выходу РФ из-под санкционного давления.

Предположение бизнесмена было опубликовано в его Telegram-канале. По мнению миллиардера, помочь России может распространение китайской цифровой валюты.

«Цифровой китайский юань, видимо, серьезно подвинет доллар в мировой торговле», — отмечает Дерипаска.

Это в свою очередь способствует выходу РФ «из-под санкционного пресса», уверен предприниматель. Вашингтон, по его словам, «заигрался» с санкциями, после чего о роли доллара в международных расчетах задумался весь мир.

Финансовые аналитики ранее рассказали, какие факторы могут определить в ближайшем будущем судьбу российского рубля. В их числе — приближающееся послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию и решение Банка России по уровню ключевой ставки.

Лучшим ответом на недружественные шаги США станет переориентирование внутренней политики РФ с экономии на всем подряд к стратегии форсированного развития. Противостояние Москвы и Вашингтона все больше приобретает черты именно экономической гонки, пишет INFOX.