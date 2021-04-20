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Северный флот направил корабли и подлодки на морские учения
wikipedia.org/ CC BY-SA 3.0  /  George.Hutchinson
Армия

Северный флот направил корабли и подлодки на морские учения

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 15:48

Москва, 20 апреля. Корабли и подводные лодки Северного флота (СФ) вышли в море в ходе учений. Об этом сообщила пресс-служба СФ.

Одновременно с этим расчеты комплексов противовоздушной обороны С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» на Новой Земле и Кольском полуострове отработали перевод в состояние повышенной боевой готовности в рамках учений.

Накануне в Минобороны России сообщили о старте крупных маневров Северного флота в Арктике. К задачам привлечены атомные субмарины, надводные корабли, средства ПВО. Руководство осуществляет главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Серьезное внимание уделено обеспечению безопасности экономических объектов в Арктическом регионе, проведению спасательных операций.

Войска радиоэлектронной борьбы Северного флота ранее отработали применение дальнобойных комплексов в ходе учений.

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