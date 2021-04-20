Аналитик Кимаковский назвал причины срыва переговоров в «нормандском формате» по Донбассу

Санкт-Петербург, 20 апреля. Российский публицист, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский раскрыл причины срыва переговоров по Донбассу в «нормандском формате».

Эксперт в рамках онлайн пресс-конференции Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот» на тему «Итоги переговоров по Донбассу — кто мешает договориться?» рассказал, почему переговоры по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины в «нормандском формате» сорвались.

«Нормандский формат был после Минска — 2, где были все роли распределены. Он появился, чтобы выполнять контрольные и другие функции, так как в Минском формате государства договориться не могли. Но из-за нейтральной позиции Германии и Франции, и жесткой позиции Украины, конфликт был заведен в тупик», — объясняет Кимаковский.

Он отметил, что Киев не выполнил своих обещаний, данных 9 декабря, а потому ждать каких-то продуктивных результатов от новой встречи было бы странно. Участник онлайн-мероприятия вспомнил о своей беседе с главой МИД ДНР. По его словам, в республике озабочены абсолютным невыполнением украинской стороной взятых на себя обязательств.

«Я общался пру дней назад с [Эдуардом] Басуриным, и надо отметить, что украинская сторона увеличивает количество военнослужащих на приграничной стороне, увеличивает количество тяжелой техники крупного калибра. Сейчас обыденным является оружие [калибра] 120 мм . Самое тяжелое, что гибнут мирные жители», — заключил он.

При этом в Европе призывают придерживаться нормандского формата, несмотря на отсутствие эффективности переговоров.