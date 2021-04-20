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Главу департамента здравоохранения Орловской области подозревают в превышении полномочий
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov
Происшествия

Главу департамента здравоохранения Орловской области подозревают в превышении полномочий

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 15:41

Орел, 20 апреля. СК завел уголовное дело на руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина и его подчиненного.

Из материалов уголовного дела известно, что Залогин незаконно распорядился провести проверку в отношении ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга», которое ранее обратилось в департамент для переоформления лицензии в связи с открытием отделения диализа в регионе.

При этом задержанный поручил отказать в переоформлении соответствующих документов. Для этого подчиненный внес в акт проверки ложные нарушения. В настоящее время фигуранты задержаны. Вскоре им изберут меру пресечения.

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