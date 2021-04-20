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Доктор Мясников назвал вызывающий образование онкологии вирус
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Общество

Доктор Мясников назвал вызывающий образование онкологии вирус

Москва, 20 апреля. Вирус папилломы человека (ВПЧ) способен спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Телеведущий Александр Мясников рассказал, как от него защититься.

Папилломавирус человека в 70% случаев вызывает онкологические заболевания. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам медицинского специалиста, инфекционное заболевание внешне проявляется через образование наростов на коже. Некоторые разновидности ВПЧ вызывают рак шейки матки, утверждает Мясников.

«Вас волнуют образования на коже и абсолютно не волнует рак шейки матки, который вызывается вирусом папилломы человека, только другими разновидностями», — рассказал он.

Доктор уточнил, что опасность представляют 16 и 18 типы инфекции папилломы. Они, в частности, вызывают онкологию горла и анального отверстия.

Тем не менее от инфекции можно защититься путем прохождения процедуры вакцинации. Мясников уточняет, что прививка защищает от девяти разновидностей ВПЧ.

Ранее доктор Мясников рассказал россиянам, в каких случаях необходимо привиться от COVID-19. Главные показатели — возраст и наличие хронических заболеваний.

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