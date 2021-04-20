Журналистка из Харькова рассказала, почему отдыхающие украинцы раздражают людей

Киев, 20 апреля. Поведение жителей Украины за границей вызывает негодование среди иностранных граждан. Журналистка из Харькова Анастасия Польская рассказала, как легко вычислить украинца на отдыхе.

Граждане Украины нередко ходят по городам в одних купальниках. Например, на улицах Турции или Египта можно встретить таблички, на которых отдыхающих призывают накинуть на себя верхнюю одежду, однако украинцы игнорируют это требование. Как подчеркнула Анастасия Польская, возмущение вызывают и попытки украинцев сэкономить на билете в парк развлечений, попросив его у кого-нибудь другого.

Жители Украины также могут потребовать от других туристов отойти от достопримечательностей. Нередко отдыхающие слышат фразу: «Девушка, ну фотографируйтесь быстрее, вы же тут не одна». Определить украинцев можно и по недовольству от экскурсии, так как они не стесняются возмущаться увиденным вслух.

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Вдобавок к этому украинские граждане на отдыхе отмечаются тем, что пытаются занять лучшие лежаки на пляже, оставляя на них полотенца или другие вещи. По словам жительницы Харькова, за украинцами часто замечают, что они любят шуметь в отелях.

Начало сезона отпусков совсем не за горами, но стоит помнить о той опасности, которая может поджидать туристов во время отдыха. Как сообщалось ранее, врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок назвал болезни, которых стоит опасаться на курортах в 2021 году.