Максим Галкин опроверг сообщения о бегстве Пугачевой с дня рождения тяжелобольного Зайцева

Москва, 20 апреля. Телеведущий и пародист Максим Галкин отреагировал на сообщения о бегстве его супруги, певицы Аллы Пугачевой, с праздника в честь 83-летия модельера Вячеслава Зайцева.

Юморист и примадонна российской эстрады стали почетными гостями мероприятия, вокруг которого разгорелся настоящий скандал. Организаторы дня рождения страдающего от болезни Паркинсона кутюрье продавали билеты на праздник за 15 тысяч рублей, обещая покупателям встречу со звездами.

Галкин с Пугачевой за вход не платили, поскольку их лично пригласил Зайцев. Звездная пара была рада увидеться с модельером, однако супруги довольно быстро удалились с мероприятия. После этого в СМИ появились сообщения о бегстве Примадонны с праздника.

«Во-первых, я не могу сказать, что мы сейчас — в нынешнее «пандемическое» время — очень долго задерживаемся на публичных мероприятиях. Мы стараемся и себя беречь, и других беречь, поэтому сокращаем срок пребывания, когда множество людей», — объяснился юморист.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

На дне рождения тяжелобольного дизайнера гости посмотрели показ мод, который очень понравился Галкину. Однако на празднике, по словам пародиста, было очень много людей, желавших сфотографироваться с ним, с Пугачевой и с Зайцевым. В связи с таким вниманием звездные супруги покинули мероприятие, но сообщения о бегстве Примадонны юморист опроверг.

«Это не является чем-то из ряда вон выходящим, так бывает и когда билеты не продают на мероприятие. Мы постарались с кем-то сфотографироваться и в какой-то момент ушли, чтобы не создавать лишний ажиотаж. Никакого бегства не было», — подчеркнул муж певицы в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Многих поклонников и близких Зайцева возмутила продажа билетов на его день рождения. Организаторы праздника оправдывают себя тем, что деньги пошли на подарки модельеру и на само мероприятие.