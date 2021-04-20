Галкин опроверг покупку билетов на день рождения тяжелобольного Зайцева

Москва, 20 апреля. Юморист и телеведущий Максим Галкин прокомментировал скандал с продажей билетов на день рождения модельера Вячеслава Зайцева.

Кутюрье, страдающему от болезни Паркинсона и проблем с суставами, исполнилось 83 года 2 марта. Возмущение поклонников модельера и публичных персон вызвало сообщение о продаже билетов на мероприятие людьми из окружения тяжелобольного Зайцева.

Галкин и его супруга, примадонна российской эстрады Алла Пугачева стали почетными гостями на дне рождения именитого дизайнера. Юморист опроверг покупку билетов на мероприятие, однако подчеркнул, что они с женой отдали бы деньги ради встречи с Зайцевым.

«Мы пришли в первую очередь к Вячеславу Михайловичу, поздравить его, порадовать его своим присутствием. Он сам позвонил, пригласил. Для нас в первую очередь это была встреча с великим человеком, замечательным другом, поэтому я не вдавался в подробности организации праздника. Естественно, мы денег не платили за вход, но с удовольствием бы заплатили, чтобы повидаться с нашим другом», — заявил шоумен в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Организаторы дня рождения Зайцева уже оправдались за продажу билетов на праздник. Экс-участник «Дома-2» и ведущий мероприятий Степан Меньщиков утверждает, что полученные таким образом деньги пошли на подарки модельеру и на само торжество.