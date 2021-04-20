Архитектор ТЦ «Охотный Ряд»: Слова навальнистов о массовом митинге на Манежной — ложь

Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков заявил ФАН, что перекрытия московского торгового центра «Охотный Ряд» в случае необходимости выдержат танковую колонну. Однако в этом пространстве не сможет находиться и половины от того количества участников «финального митинга», который незаконно анонсировали в столице адепты заключенного Алексея Навального.

«Я сам принимал участие в проектировании торгового центра «Охотный Ряд», включая участок его примыкания к Московскому метрополитену. Его перекрытия рассчитаны на огромный вес. В случае необходимости они выдержат прохождение колонны танков — это самая большая нагрузка, которая может быть. Условно перекрытия выдержат попадание атомной бомбы. Но на этой площадке просто не поместится большое количество народа, это нереально!» — пояснил главный архитектор АО «Метрогипротранс» и член Архитектурного совета Москвы.

Напомним, что ранее московские власти отказали организаторам в проведении двухчасовой акции на 100 тысяч человек у стен Кремля.

Шумаков добавил, что, по его мнению, на «стихийную политическую акцию» сегодня и 50 тысяч никто не соберет. Разве что на «Бессмертный полк», действительно, может выйти огромное количество граждан, добавил архитектор. Разговоры же о «тысячах» участников очередной незаконной акции навальнистов — дешевый популизм.

«Подземный торговый комплекс между тоннелями метро, который мы создавали в 1993 году, имеет длину около 300 метров, а ширину более 130 метров. Соответственно, площадь над ним — около 70 тысяч квадратных метров. Но три четверти этого пространства занимают различные конструкции плюс проезжая часть», — обратил внимание президент Союза архитекторов России.

ТАСС / Гердо Владимир

Напомним, что сотрудники ряда либеральных организаций подбивают граждан России выйти на несанкционированный митинг в поддержку осужденного за мошенничество Алексея Навального. При этом сами они зачастую находятся за пределами нашей страны, и им, как они полагают, удастся избежать предусмотренной законом ответственности за организацию общественных беспорядков.

Так, директор ФБК (признан в России иноагентом) Иван Жданов и руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков находятся в Литве. Жена «недоотравленного» блогера пребывает в Германии. Подельник Навального Владимир Милов зовет людей выходить на митинг из Швейцарии. А, например, активисту Илье Ковалеву приспичило прямо в день митинга... жениться.

По планам этих подстрекателей, на площадку, способную вместить от силы пять тысяч человек, якобы должно выйти до 100 тысяч человек. Основной же аудиторией провокаторов являются школьники, поэтому «протест» они намерены организовать посередине рабочей недели. Несовершеннолетние, оказавшиеся без родительского присмотра, рискуют быть задержанными полицией, что повлечет штрафы для их родителей. Еще большую опасность таят конструкции на площади: на некоторых из них в толчее и давке можно свернуть себе шею.

Ранее политолог Александр Сосновский предположил, что анонсированная соратниками Алексея Навального акция, так и не набравшая нужного количества регистраций на специальном сайте, является жестом отчаяния оппозиции.