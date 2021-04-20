Жителя Нижегородской области признали виновным в убийстве дочери

Нижний Новгород, 20 апреля. Ранее судимого жителя Нижегородской области признали виновным в жестоком убийстве несовершеннолетней дочери. Суд вынес приговор злоумышленнику.

Следственный комитет России по Нижегородской области признал местного жителя виновным в убийстве 13-летней дочери. За совершенное преступление 44-летний мужчина получил наказание в виде 19 лет тюремного заключения, сообщили в СК по региону.

Трагедия случилась недалеко от деревни Горный Борок Кстовского района Нижегородской области. Как удалось выяснить следствию, именно здесь подсудимый напал на девочку, которая ехала на велосипеде по обочине автомобильной дороги. После нападения мужчина насильно увез ребенка в безлюдное место, где задушил несовершеннолетнюю, а тело спрятал.

Сотрудниками правоохранительных органов региона была проделана кропотливая работа, результатом которой стала поимка преступника. Им оказался отец погибшей девочки, ранее судимый житель Кстовского района, который условно-досрочно освободился из мест лишения свободы всего за полтора месяца до исчезновения ребенка.

После проведения комплекса оперативных мер нижегородца арестовали и заключили под стражу. Вину мужчины подтверждают эксперты-криминалисты, показания свидетелей, материалы биллинга мобильного телефона злоумышленника, а также протоколы осмотров места происшествия и обыска места жительства преступника.