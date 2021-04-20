Кэти Холмс показала редкие снимки с дочерью от Тома Круза

Лос-Анджелес, 20 апреля. Американская актриса Кэти Холмс поделилась редкими снимками своей дочери от актера Тома Круза. С помощью фотографий звезда поздравила юную девушку с 15-летием.

Архивные черно-белые кадры с маленькой Сури появились на странице Холмс в Instagram. Кинозвезда трогательно обратилась к дочери с поздравлением.

«Счастливого 15-го дня рождения, дорогая! Я люблю тебя! Не могу поверить, что тебе уже 15!» — написала актриса.

Подписчики Кэти Холмс присоединились к поздравлениям и пожелали Сури всего наилучшего. Поклонникам тоже с трудом верится, что дочери актрисы от Тома Круза уж исполнилось 15 лет.

«Погодите, Сури уже 15?! Я чертовски стара! С днем рождения ее!»; «С днем рождения, Сури! Ты определенно становишься красивой молодой женщиной»; «С днем рождения, Сури! Я хочу, чтобы у тебя был особенный день, и все твои мечты сбылись», — написали комментаторы.

Том Круз и Кэти Холмс поженились в 2006 году в Италии. Брак звездной пары продлился всего шесть лет. После развода родителей Сури осталась жить с матерью. Круз после расставания с супругой не участвовал в жизни дочери около трех лет, передает Пятый канал.

В конце прошлого года появились сообщения о романе актера с партнершей по фильму «Миссия невыполнима — 7», британской актрисой Хейли Этвелл. Девушка годится Тому Крузу в дочери.