Толстой раскритиковал скандальное выступление Гончаренко на заседании ПАСЕ

Москва, 20 апреля. Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой прокомментировал удаление украинского депутата Алексея Гончаренко из зала заседаний ассамблеи.

По словам Толстого, поведение Гончаренко показывает суть политики нынешних властей Украины. Он добавил, что оценку действиям депутата Рады должен дать уголовный суд, а не только комиссия ПАСЕ.

«Он является провокатором, отражающим суть нынешней киевской власти: смесь злобной клоунады и бытового хамства», — заявил Толстой, напомнив, что Россия не раз обращала внимание на поведение Гончаренко.

znaj.ua /

Вице-спикер напомнил, что депутата Рады подозревают в причастности к гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года.

Ранее Гончаренко на заседании высказался, что в резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы ничего не говорится о «территориальной целостности Украины». Депутат также достал флаг страны и требовал членов сессии смотреть на него. В результате украинского парламентария выгнали из зала.

Как сообщалось ранее, председатель ПАСЕ Хендрик Дамс примет участие в наблюдении за выборами в Госдуму. Голосование пройдет в сентябре.