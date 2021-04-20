Аэропорт Кызыла получил приаэродромную территорию

Кызыл, 20 апреля. Приаэродромная территория аэропорта Кызыл была установлена приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Красноярская транспортная прокуратура предъявила иск о возложении на администрацию аэропорта Кызыл обязанностей по разработатке проекта, предусматривающего установление приаэродромной территории. Он должен был быть согласован с представителями Федерального агентства воздушного транспорта.

Подобные меры не принимались аэропортом в течение длительного времени. Установление приаэродромной территории позволяет не только ограничить использование земельных участков для строительства объектов недвижимости, но и исключить негативное воздействие на граждан и окружающую среду, вызванное работой оборудования воздушной гавани и самолетами. Требования прокурора были удовлетворены. Решение уже было исполнено сотрудниками авиапредприятия.

Ранее сообщалось, что аэропорт Салехарда может стать международным после окончания работ по его реконструкции. Задача по развитию воздушной гавани была поставлена губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.