Новая орбитальная станция России избежит ошибок МКС и печального опыта «Мира»

Совещание у президента Владимира Путина в День космонавтики внесло ясность в позицию России по Международной космической станции (МКС). Наша страна будет поддерживать проект вплоть до 2024 года, после чего займется постройкой собственной орбитальной пилотируемой станции.

Таким образом, сотрудничество десятка стран, которые на протяжении доброй четверти века взаимодействовали в рамках общей для всех орбитальной площадки, прекращается.

Почему же проекту МКС в нынешнем виде отведено лишь три года с небольшим? И что придет ему на замену в России и в мире?

Об этом — в обзоре ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

Сначала — о деньгах

Оценка вклада каждой из стран-участниц в проекте МКС — сложная арифметика. Дело в том, что по существующему соглашению каждая из стран осуществляет свой базовый вклад в виде «натуры», выводя на орбиту модули станции, корабли снабжения, доставляя на станцию грузы или экспедиции посещения, предоставляя оборудование для научных экспериментов.

Поверх этого «натурального» уровня взаимодействия существуют еще два — меморандумы о взаимопонимании сторон, которые прописывают роли стран в тех или иных действиях на МКС, а также бартерные соглашения, которые могут включать денежные средства в обмен на услуги. Например, так организована покупка американцами мест для своих астронавтов на российских «Союзах».

В силу этого оценить реальный вклад каждой из стран-участниц в проект МКС затруднительно, да и считаются расходы в живых деньгах весьма по-разному. Скажем, американцев всегда ругали за завышение расходной части, а у России традиционно были иные проблемы — на одни и те же работы долларовые расценки Роскосмоса всегда были ниже американских, европейских или японских. Это создавало иллюзию, что «Россия ничего не делает на МКС», хотя в «натурных» показателях по МКС мы всегда занимали второе место, сразу вслед за США.

Общая оценка расходов на станцию на сегодняшний день, с учетом вышесказанного, выглядит так. Штаты профинансировали половину всех расходов, что составляет около 100 млрд долларов. Около четверти расходов обеспечила Россия, если пересчитать ее усилия по мировым расценкам. И последнюю четверть вложили в проект оставшиеся 12 стран-участниц и Европейское космическое агентство (ЕКА). Согласно тем же оценкам, эксплуатационные расходы МКС составляют около 2,5 млрд долларов ежегодно, из которых США опять-таки, финансируют около половины.

Поскольку американский вклад в МКС достаточно существенный, озвученные при Дональде Трампе планы покинуть проект станции ставили крест на ее существовании в нынешнем виде. При новой американской администрации вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки — теперь, возможно, срок службы МКС продлят до 2028 года, но не более того.

Поэтому решение России о выходе из проекта МКС выглядит фактически вынужденным: без Америки тянуть всю станцию в одиночку нам нереально, да и вряд ли Вашингтон уступит свой сегмент «за просто так». Скорее, в нынешней политической ситуации Штаты или разделят станцию надвое, или потребуют от России «компенсировать» свои непомерные затраты — в обмен на права на американский сегмент. А России это явно не нужно: к счастью, русские научились считать свои деньги.

Федеральное агентство новостей /

У России своих проблем хватает

К настоящему моменту наш сегмент МКС состоит из пяти модулей, которые в хронологическом порядке попадали на орбиту так: «Заря», «Звезда», «Пирс», «Поиск» и «Рассвет».

Узловой модуль российского сегмента — «Звезда». При его создании он имел название «Мир-2» и должен был стать основой одноименной российской космической станции. Однако в середине 1990-х годов США убедили тогдашнее руководство России не заниматься собственной станцией, предложив казавшийся весьма привлекательным проект МКС. В итоге от «Мира-2» отказались, и все наработки по нему положили в основу МКС. А первый «Мир» и вовсе затопили задолго до конца срока его службы.

С тех пор «Звезда» провела в космосе уже почти 21 год и является третьим по возрасту блоком МКС после российского блока «Заря» и американского «Юнити». До сих пор «Звезда» служит одним из главных космических «причалов» МКС — этому способствует то, что ее промежуточная камера сходна с дизайном «Мира» и имеет в своем составе три стыковочных узла.

Кстати, этот факт, возможно и стал причиной пресловутой утечки воздуха на МКС. Скорее всего, это было вызвано тем, что «Звезда» принимала на себя все основные нагрузки при многочисленных коррекциях орбиты МКС с помощью грузовых кораблей «Прогресс».

С возрастом основных блоков и неизбежным износом всей МКС связаны и главные опасения касательно будущего станции: в скором будущем подобные сложности могут затронуть и другие блоки станции, причем не только в российском сегменте.

Поэтому в ближайшие три года «Звезду» решили подстраховать за счет запуска новых блоков. В 2021 году к МКС планируют пристыковать новый многофункциональный модуль «Наука», который будет установлен на место служебного модуля «Пирс», ранее использовавшегося для выхода космонавтов в открытый космос. После этой стыковки к российскому сегменту в 2022 году намерены пристыковать новый узловой модуль с дополнительными стыковочными узлами, чтобы с его помощью решить существующие проблемы «Звезды», возникшие именно в стыковочном промежуточном отсеке.

Кроме того, в 2022 году к российскому сегменту МКС будет запущен научно-энергетический модуль «НЭМ-1». В наилучшем случае это позволит продолжить эксплуатацию российского сегмента станции даже после возможного выхода США из проекта и весьма вероятного нарастания проблем с состоянием «Звезды». В наихудшем варианте в 2024 году можно будет просто отсоединить от МКС российский сегмент и продолжить его эксплуатацию в качестве костяка новой российской станции — благо наш сегмент самодостаточен.

Остаются надежды и на спасение сегмента США. К 2024 году американская компания Axiom Space планирует пристыковать к модулю «Гармония» первый коммерческий модуль, а к нему — еще два, которые будут использоваться для космического туризма. После возможного закрытия МКС и выхода из проекта США и России эти модули можно будет оснастить независимой системой жизнеобеспечения и использовать как коммерческую орбитальную станцию.

Федеральное агентство новостей /

Чем заменят МКС?

Постройку новой российской космической станции наиболее логично начать с существующего сегмента МКС, постепенно насыщая его новыми блоками. Это и разумно, и экономично — ведь затопление станции «Мир», которая еще не отработала полностью свой ресурс, было ретроспективно оценено многими экспертами как опрометчивый и даже бездумный шаг.

Сейчас у Роскосмоса есть эскизный проект такой станции, под который предполагается вывести на орбиту новый базовый блок, чтобы заменить им «Звезду». Правда, на это пока не выделено финансирование, что сдвигает сроки реализации такого проекта за рубеж 2025 года. Но так или иначе, новый базовый блок для станции необходим — ведь «Звезда» уже явно исчерпала свой ресурс, который продлевается лишь с помощью технических ухищрений.

Есть свой план на замену МКС и у американцев. Это проект станции LOP-G (Lunar Orbital Platform-Gateway), которую они планируют разместить на окололунной орбите. Такая станция позволит заняться детальным изучением Луны и специфики долговременного нахождения людей в дальнем космосе, а в дальнейшем может использоваться в качестве станции пересадки для космонавтов марсианских экспедиций. В случае постройки LOP-G, как уже объявил Вашингтон, он не будет заинтересован в поддержке МКС. Это и позволяет говорить о неизбежном выходе США из проекта или в 2024-м, или в крайнем случае в 2028 году.

Первые запуски по программе LOP-G назначены на 2022 год, но все они опираются на наличие в активе НАСА нового носителя SLS, чей первый полет должен состояться в этом году. Увы, сейчас SLS преследуют одни неудачи и переносы сроков: изначально первый пуск этого носителя был запланирован еще на 2018 год. Вот почему США пока не спешат закрывать МКС и осторожно проверяют почву касательно 2028 года. Ведь как часто бывало раньше, лучше иметь работающую станцию на орбите, чем красивые планы на якобы «неизбежное» будущее.

Таким образом, после 2024 года в космосе может оказаться сразу четыре пилотируемых космических станции — российская и частная американская на околоземной орбите, станция НАСА на окололунной, а также новая станция, которую хочет запустить на орбиту Китай. Человечество не уходит из космоса, а пилотируемые станции остаются символом его присутствия в нем. В том числе и присутствия России.