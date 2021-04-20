Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену

Вашингтон, 20 апреля. Поведение президента США Джо Байдена угрожает всей стране. Американцев уже никто в мире не воспринимает всерьез, заявил республиканский сенатор от Северной Каролины Линдси Грэм.

В эфире консервативного телеканала Fox News политик набросился на американского лидера с обвинениями в ослаблении США. Поведение прямых конкурентов Вашингтона на мировой арене — России и Китая, только подчеркивает, что Байдена не боится уже никто.

«Эта общая слабость станет для него смертным приговором. Потому что никто в России не боится Джо Байдена. Никто в мире не боится Джо Байдена. И это большая опасность для нас здесь, дома», — «разгромил» американского лидера сенатор.

Президент Путин, вызвав на дебаты Байдена в прямом эфире, наглядно продемонстрировал, что глава Белого дома не способен отвечать за свои слова и действия. США стали уязвимы как никогда раньше, провозгласил Грэм. Американские пользователи в комментариях под публикацией Fox News поддержали точку зрения сенатора.

Global Look Press / Doug Mills

«Другие страны, может, Байдена и не боятся, но я в ужасе от того, что он вытворяет с нашей страной. Нас ждут мрачные дни, и это единственное, в чем я с Байденом согласен. Спасибо, Джо», — саркастично замечает Iwokeup. «Прошла всего пара месяцев, и Ближний Восток вернулся к тому, с чего начал. А Германия достраивает трубопровод из России», — констатировал Icehold.

Среди комментаторов также много пользователей, которые откровенно устали от политики Белого дома и потешаются над американским лидером.

«Меня зовут Джо Байден, и я забыл, что должен был вам сказать», — шутит FrankieR «Да над сонным Джо даже лестницы смеются!» — негодует Cbyrd5.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп предостерег Байдена от ухудшения отношений с Россией. Эскалация напряженности, уверен бывший американский лидер, приведет только к сближению Москвы и Пекина. Вашингтон этого ни в коем случае не должен допускать.