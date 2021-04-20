Двух волчат приютили в Бахчисарайском парке миниатюр

Диких зверят бросила волчица, их планируют оставить в местном зоопарке.

Новые обитатели Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму быстро стали любимцами сотрудников и посетителей. Двух маленьких волчат принесли сюда неравнодушные люди. Зверят нашли в дикой природе, одних, без матери, они громко пищали.

Работники Крымского парка культуры и отдыха предложили питомцам козьего молока, малыши приняли угощение с удовольствием. Вот так местная коза по кличке Роза теперь и выкармливает малышей.

«Шесть раз в день мы их кормим по 50 граммов маленькими порциями, но часто, поэтому они и стройные, и хорошо сложены. <…> С волками в крымских лесах борются. С их матерью, видимо, что-то случилось, что она бросила малышей. А люди их нашли и принесли нам», — рассказывает директор парка Виктор Жиленко.

За неделю жизни на новом месте волчата привыкли к обстановке, людей не боятся, идут на руки. Оказалось, что звери разного пола, их планируют оставить жить в местном зоопарке. Возможно, одного из животных поменяют с волком из другого зверинца, чтобы в итоге пара оказалась разнокровной.