Мариуполь, 20 апреля. Простые украинцы с разных городов страны возмущены режимом президента Владимира Зеленского, выяснили корреспонденты запрещенных на территории Незалежной СМИ.

Корреспонденты вышли на улицы крупнейших украинских городов с целью опросить граждан по ряду наиболее животрепещущих вопросов местного быта. Обсуждали предвыборные обещания Зеленского, ситуацию в Донбассе, глубокий экономической и тарифный кризисы. Также были подведены промежуточные итоги правления актера-комедианта.

«Жить стало веселее! Теперь по всей стране — 95-й квартал, потому что все смеются!» — иронизирует женщина из Мариуполя.

Не могли журналисты обойти стороной и блокировку телеканалов 112.Ua, NewsOne и ZiK за продвижение точки зрения, альтернативной позиции официального Киева по ряду вопросов. Украинцы не одобрили решение Зеленского и увидели в этом противоречие с его предвыборными обещаниями, а также официальной позицией до вступления в должность президента.

«Очень возмущена их поведением и их отношением к свободе слова, которую они сами же и обещали. Как говорится, топчут своими ногами и своими не очень умными мозгами», — аккуратно ответила журналистам вежливая пожилая киевлянка.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Но больше всего претензий к Киеву у юго-восточной части Незалежной. Жители Мариуполя и других пострадавших от гражданской войны городов требует от Зеленского немедленного выполнения предвыборных обещаний. Некоторые обвиняют президента в превращении страны в «один большой 95-й квартал».

«Сразу к Путину (президенту Российской Федерации Владимиру Путину. — Прим. ред.) и решать вопрос, а не это все!» — призывает мужчина из Мариуполя. «Как сидели в погребах, так и сидим, ничего не решается», — пожаловалась прессе женщина из Мариуполя

Другая война, на которой Зеленский пока не может похвастаться успехами — это война с пандемией коронавирусной инфекции. Украина может рассчитывать или на поставки сомнительного качества индийских копий препарата, или на крошечные партии вакцин по программе помощи ООН бедным странам COVAX. Журналисты напоминают, что Россия предлагала Незалежной вакцину «Спутник V» и даже рассматривала возможность открыть на Украине производство, однако правительство Зеленского отвергло это предложение. Теперь граждане Незалежной испытывают серьезный дефицит заветного лекарства.

«Превратили вакцину в политическую листовку», — возмущается пожилой киевлянин. «Я уже даже индийскую жду, так мне даже индийскую никто не предлагает», — грустно смеется молодая девушка из Киева.

Еще одним камнем преткновения Зеленского в отношениях с народом стали возросшие цены на продукты и тарифы на коммунальные услуги. Особое возмущение народа вызывает нежелание власти хотя бы попытаться субсидировать постоянно ускоряющийся рост тарифов на электроэнергию.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Вот давайте вот так вот сравним. Если у меня пенсия 2 200, и мне за отопление приходит 2 400, и это я не говорю про свет», — посчитала для корреспондентов киевлянка в розовой куртке «Сплошная коррупция! Как они вообще смеют говорить, что они за народ, когда они вот на неделе буквально отказались тарифы сокращать», — сокрушается киевлянка в клетчатом пальто. «Даже африканские страны, наверное, живут лучше, чем мы сейчас», — возмущается женщина из Мариуполя

Ранее политический аналитик центра «Третий Сектор» Андрей Золотарев объяснил, почему Зеленский при всем желании не смог бы реформировать Украину. Эксперт уверен, что президент столкнулся с «внутренним хуторком» правящих элит, по умолчанию настроенных против перемен.