Российские фильмы собрали в прокате почти 11 млрд рублей в 2020 году

Москва, 20 апреля. Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что за минувший 2020 год фильмы российского производства собрали в прокате почти 11 миллиардов рублей.

За прошедший год российский производитель выпустил более 100 фильмов, которые в совокупности принести около 11 миллиардов рублей. Это почти половина от общих кассовых сборов.

«Всего их посмотрели более 42 миллионов человек», — заявила министр в ходе заседания итоговой коллегии ведомства.

По словам Любимовой, в настоящее время перед министерством стоит вопрос о разработке концепции развития российского кинематографа до 2030 года. Ведомство намерено и дальше поддерживать создание детских и семейных кинокартин, а также уделять особое внимание фильмам, имеющим социально-значимые сюжеты, передает «Мир 24».

В последнее время кинокритики все чаще положительно оценивают фильмы российского производства. Ленте «Декабрь» про поэта Сергея Есенина пророчат успех из-за профессионального каста актеров и сложной сюжетной линии.