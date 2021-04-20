Эксперт рассказал о положительном эффекте лечения антиковидной плазмой

Санкт-Петербург, 20 апреля. На сегодняшний день положительный эффект лечения антиковидной плазмой зафиксирован у большинства людей, заявил специалист по пропаганде Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов в ходе эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Донорство в России».

Сейчас Давыдов вместе с коллегами находится на XIII Всероссийском форуме службы крови в Уфе, где экспертами поднимался вопрос заготовки антиковидной плазмы.

«Нужно понимать, что эта научно-исследовательская работа сейчас продолжается, и здесь были доклады клиницистов, рассказывающие о результатах исследований. Однозначно сказать, помогает или нет, пока нельзя. Но в целом эта работа не останавливается, и мы в этом вопросе плодотворно продолжаем свой путь», — рассказал Давыдов.

На вопрос о нюансах процесса он ответил, что это очень серьезная информационная работа, ведь специалистам нужно привлечь потенциальных доноров — тех, кто переболел ковидом и прошел предварительную проверку. В случае соблюдения человеком определенных требований его приглашают на станцию для донации антиковидной плазмы.

«На сегодняшний день у нас более 2,5 тысячи желающих с мая прошлого года. Речь о тех, кто проявил инициативу и дальше проходил медицинский отбор, по результатам которого людей допускали к донации. Вообще, существует большой перечень медицинских обследований, которые мы должны осуществить в учреждении», — объяснил специалист.

Пресс-служба правительства Петербурга /

Также он отметил, что Городская станция переливания крови Санкт-Петербурга, несмотря на созданный для доноров уровень комфорта, катастрофически нуждается в новом здании. Город и технологии развиваются, и пока специалисты не могут с полной уверенностью смотреть в будущее.

«Нам необходимо расти, развиваться и модернизироваться. Делать это в имеющихся стенах, к сожалению, не получается. Но город нас поддерживает, идет серьезная работа по перспективному планированию современного Центра крови Санкт-Петербурга. Работаем в этом направлении и идем к тому, что в городе такое новое здание появилось», — резюмировал Станислав Давыдов.

В ходе эфира эксперт поделился и тем, как на форуме себя презентовала северная столица.