Неизвестный науке вид беззубых динозавров обнаружили в Монголии

Эдинбург, 20 апреля. Ранее неизвестный вид беззубых динозавров обнаружили на территории пустыни Гоби исследователи из Эдинбургского университета.

Особенность разновидности заключается в том, что у этих динозавров было по два пальца на каждом предплечье. Процесс эволюции говорит о том, что у динозавров сначала появлялись зубы и пальцы, а потом — перья. В этом случае произошло наоборот.

Тело животных было густо покрыто оперением. В длину размеры достигали два метра. У динозавров был клюв, такой же как у попугая. Специалисты продолжают изучать, почему животные эволюционировали подобным образом. Шотландские ученые предполагают, что этот вид динозавров обитал на нашей планете в поздний меловой период.

До этого палеонтологи рассказали, что самое крупное вымирание на Земле произошло 252 миллиона лет назад. Именно после этого началась Эра динозавров.