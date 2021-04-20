Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Неизвестный науке вид беззубых динозавров обнаружили в Монголии
pixabay.com/PD
Наука

Неизвестный науке вид беззубых динозавров обнаружили в Монголии

Эдинбург, 20 апреля. Ранее неизвестный вид беззубых динозавров обнаружили на территории пустыни Гоби исследователи из Эдинбургского университета.

Особенность разновидности заключается в том, что у этих динозавров было по два пальца на каждом предплечье. Процесс эволюции говорит о том, что у динозавров сначала появлялись зубы и пальцы, а потом — перья. В этом случае произошло наоборот.

Тело животных было густо покрыто оперением. В длину размеры достигали два метра. У динозавров был клюв, такой же как у попугая. Специалисты продолжают изучать, почему животные эволюционировали подобным образом. Шотландские ученые предполагают, что этот вид динозавров обитал на нашей планете в поздний меловой период.

До этого палеонтологи рассказали, что самое крупное вымирание на Земле произошло 252 миллиона лет назад. Именно после этого началась Эра динозавров.

динозавры монголия пустыня вид
Комментировать
Новости партнеров
Все новости / Наука / Неизвестный науке вид беззубых динозавров обнаружили в Монголии
Рейтинг@Mail.ru