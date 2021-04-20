Роскомнадзор проверит утечку персональных данных с сайта в поддержку Навального

Москва, 20 апреля. Сотрудники Роскомнадзора проведут проверку по факту утечки личных данных с сайта, созданного в поддержку осужденного блогера Алексея Навального, передает пресс-служба ведомства.

Виновным грозит штраф до 100 тыс. рублей, говорится в заявлении РКН. В произошедшем сливе данных увидели признаки преступления, предусмотренного статьей КоАП РФ о нарушении законодательства России в области персональных данных.

Кроме того, Роскомнадзор напомнил об ответственности лиц и организаций, которые занимаются сбором личных сведений россиян. О результатах проверки станет известно позднее.

Среди слитых электронных адресов в базе данных с сайта в поддержку Алексея Навального оказались рабочие почты нескольких крупных организаций и СМИ, сообщало Федеральное агентство новостей. Предположительно, они попали в список благодаря накрутке.