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Вакцинацию от Эболы предлагают включить в российский календарь прививок
pixabay.com  /  whitesession
Общество

Вакцинацию от Эболы предлагают включить в российский календарь прививок

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 15:41

Москва, 20 апреля. Вакцинацию от лихорадки Эбола могут внести в российский календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям.

С соответствующей инициативой выступил Минздрав РФ. В ведомстве предложили включить в данный календарь вакцинацию против лихорадки Эбола тех, кто выезжает за пределы РФ в энзоотичные по лихорадке Эбола страны.

Также это нововведение может коснуться, лиц, работающих с живыми культурами возбудителя инфекции. Кроме того, в календарь прививок предлагается включить вакцинацию против коклюша.

Как стало известно ранее, перечень профилактических прививок в России может пополниться инъекцией от COVID-19. Проект обсудили в Кабинете министров Российской Федерации.

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