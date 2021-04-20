Том Фелтон трогательно простился с умершей от рака звездой «Гарри Поттера» Хелен Маккрори

Лондон, 20 апреля. Актер Том Фелтон тяжело переживает смерть коллеги Хелен Маккрори, с которой он вместе играл в фильмах о Гарри Поттере. Он трогательно простился с кинодивой, написав пост.

Для Фелтона Маккрори была больше, чем коллега. По его словам, именно она помогла ему стать личностью и поддерживала его в самые трудные минуты.

«Это так печально, прощаться так неожиданно — я ведь так и не сказал ей самого главного. Она сформировала мою личность. Не только на экране, но и за его пределами. Она всегда оставалась собой — с острым языком, но доброй и сердечной. Она не терпела дураков, но при этом у нее было время на всех. Спасибо, что освещала мой путь и держала за руку тогда, когда мне это было необходимо», — написал 33-летний актер на своей странице в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @t22felton

Запись звезда сопроводил кадром, сделанным во время работы над фильмом о мальчике-волшебнике. Поклонников довел до слез трогательный пост о Маккрори, и в комментариях они оставили множество теплых слов о знаменитости.

Хелен Маккрори умерла 16 апреля в возрасте 52 лет. Актриса страдала от онкологического заболевания. Она до последнего хранила в секрете, что тяжело больна, сообщает «Культуромания».