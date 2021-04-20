Петербург и Ленинградская область объединят усилия в оптимизации мусорооборота

Санкт-Петербург, 20 апреля. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко подписали дорожную карту по созданию совместной системы по обращению с отходами.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, документом предусмотрен поэтапный план мероприятий до конца 2023 года. Он включает в себя создание производств переработки мусора, синхронизацию схем соседствующих субъектов РФ и воплощение единой концепции по обращению с отходами.

Объединить усилия Петербурга и Ленинградской области в оптимизации оборота мусора поможет учрежденная в этом году организация — Невский экологический оператор.

До этого Дрозденко выступал с предложением о создании единого оператора по обращению с отходами для соседствующих регионов в беседе с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе «надо поработать всем вместе».